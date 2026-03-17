Зачем Силы обороны уже несколько дней атакуют Москву: эксперт назвал 4 цели

Это, в частности, ограничивает действия российской ПВО, говорит Нарожный.

Систематические попытки Сил обороны атаковать Москву преследуют несколько целей, и первая из них – это доставить дискомфорт самим россиянам. Такое мнение высказал Павел Нарожный, основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт, в эфире Radio NV.

"Второе – в России, когда летят дроны, они объявляют этот "план Ковьор". И у них после этого не работают все аэропорты. Это огромный удар по экономике, огромное количество отмененных рейсов. У них есть некоторые регионы, в которые можно добраться исключительно самолетом из Москвы. И это три дня простоя, это большой удар", – пояснил Нарожный.

Третья цель, по словам эксперта, – пропагандистская, против самой РФ. Поскольку подобные атаки ощущают непосредственно россияне, и это влияет на месседжи диктатора Владимира Путина о том, что он якобы ведет в Украине "победоносную войну".

Видео дня

"И четвертое – это то, что Москва наиболее защищена системами ПВО. И эти системы они не могут никуда перебросить. А как мы видим из сообщений Генштаба, там постоянно то РЛС уничтожаются, то пусковые установки. Они их с такой скоростью выпускать не могут. И закрыть свои стратегические объекты. Все эти системы ПВО закрывают Москву, в которой на самом деле такого большого количества объектов нет. Это больше защита с точки зрения гражданского населения. Чтобы они чувствовали себя хотя бы в Москве в безопасности. Это также сдерживающие действия, они работают. На другие объекты на территории РФ эти системы не переедут", – пояснил Нарожный.

Уничтожение систем ПВО РФ

Эксперт также прокомментировал удары Сил обороны по средствам РЛС России. В частности, он отметил важность поражения "РЛС "Противник", которое произошло накануне.

"Это довольно редкая система. Это РЛС пятого поколения, способная на расстоянии до 200 километров обнаруживать стелс-самолеты. Это теоретически, не знаю, как они все это сбивали, но в теории такие возможности заявлены. То есть уничтожаются самые дорогостоящие и сложные с точки зрения производства системы, которые РФ в короткие сроки восстановить не сможет", – отметил Нарожный.

Удары по РФ: другие важные новости

Уже на протяжении нескольких дней власти Москвы сообщают об атаках БПЛА в их регионе. В частности, 16 марта стало известно, что на столицу РФ летело около 300 беспилотников. О возможных повреждениях в результате этих атак пока не сообщалось.

Ветеран АТО Евгений Дикий отметил, что такие удары – это попытки Украины пробить коридор в ПВО на пути к Москве. Он также отметил, что, в отличие от первых ударов по столице РФ, эти уже могут носить не символический характер, поскольку Украина уже располагает достаточным количеством средств поражения.

