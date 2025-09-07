Недавно прошла перегруппировка основных сил оккупационных войск, говорит он.

Летнее наступление России нельзя назвать успешным. Однако говорить, что оно полностью провалилось тоже нельзя, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"В конце концов, небольшой кусок территорий они смогли временно оккупировать. Потери есть с обеих сторон, это тоже очевидный фактор. Сказать, что их наступление было удачным – точно не было. Сказать, что оно не принесло им ничего – это тоже неправда", – пояснил он в интервью в программе "Ход Тузова" на Апостроф TV.

Говоря о планах врага на осенний сезон, Буданов сказал, что не будет "ничего нового".

"Они не останавливаются, они продолжают свои наступательные действия. Недавно прошла перегруппировка основных сил. В принципе, передовые подразделения, которые были перегруппированы, уже вступили в боевые действия", – подчеркнул начальник ГУР МО.

По словам руководителя разведки, можно говорить об определенном истощении оккупационных войск РФ. Он отметил, что война продолжается с 2014 года.

"За 12 лет любые вооруженные силы истощаются так или иначе. С другой стороны, такого опыта, как имеем мы и они, по состоянию на сейчас не имеет больше никто", – констатировал Кирилл Буданов.

Война в Украине: ситуация на фронте

В Десантно-штурмовых войсках заявили, что российские захватчики перебросили опытные подразделения морской пехоты в район Покровска Донецкой области. Военные рассказали, что враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что россияне будут вести наступательные действия на фронте до реальных переговоров. По его словам, враг хочет продемонстрировать, что контролирует как можно больше территорий.

