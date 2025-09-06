Наступление РФ на фронте будет продолжаться до реальных переговоров, - Юсов

Россияне хотят продемонстрировать, что контролируют как можно больше территорий.

До момента реальных переговоров о завершении войны россияне будут удерживать высокие темпы наступления на фронте. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью Новости.LIVE.

Главная цель россиян до переговоров - продемонстрировать, что они контролируют как можно больше территории. Для этого они в частности используют тактику фейковых захватов населенных пунктов, пояснил Юсов.

"И эта история о "знаменосцах", которых отправляют только с одной целью забежать вглубь населенного пункта и даже не захватить его, а просто поставить флаг, сфотографировать, и в принципе, на этом их миссия заканчивается", - отметил представитель ГУР.

Также Юсов прокомментировал видео из российского генштаба, где Одесская и Николаевская область обозначены как территория РФ. Он отметил, что это показательный жест и дезинформационная кампания.

Война в Украине - перспективы прекращения огня

Как сообщал УНИАН, ранее Юсов заявил, что для того, чтобы война в Украине закончилась до конца 2026 года, должно совпасть много факторов.

Речь идет, по его словам, об усилении санкционного, экономического давления на государство-агрессора, усиление оборонной и экономической помощи для Украины, более жесткую позицию партнеров Украины.

