Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили.

В сентябре украинцы приобрели 8,2 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до пяти лет. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Наиболее популярными в этом сегменте оказались электромобили, на которые пришлось 55% продаж. Сразу за ними следуют бензиновые автомобили (31%) и гибриды (9%). На дизельные авто пришлось лишь 4% рынка в этом сегменте.

Если говорить об отдельных моделях, то наиболее популярным оказался компактный электрический кроссовер Tesla Model Y, тогда как на второй позиции расположилась Tesla Model 3. Замыкает тройку лидеров Kia Niro.

ТОП-10 подержанных авто возрастом до пяти лет:

Tesla Model Y - 929 единиц;

Tesla Model 3 - 520;

Kia Niro - 353;

Nissan Rogue - 232;

Hyundai Kona - 231;

Volkswagen Tiguan - 191;

Mazda CX-5 - 189;

Audi e-tron Sportback - 177;

Ford Escape - 153;

Audi Q5 - 149.

Всего в прошлом месяце отечественный автопарк пополнили 23,3 тысячи легковых машин с пробегом. Таким образом, автомобили возрастом до пяти лет составляли 35% этого количества.

Подержанные авто - советы специалистов

Ранее механики назвали подержанные машины, которые редко выходят из строя. Тем, кто ищет надежный автомобиль, специалисты советуют обратить внимание на старые модели Toyota, автомобили Mazda, Dodge Avenger, Honda Civic Si и Volvo 1980-х годов. Последние, несмотря на солидный возраст, могут прослужить долгие годы без серьезных поломок.

В то же время автомобильный эксперт Кристофер Шарп советует сделать выбор в пользу Mini Clubman, который может похвастаться не только надежностью, но и удобством использования.

