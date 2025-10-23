По словам артистки, девочка сама выбрала для себя высшее учебное заведение.

Популярная украинская певица Оля Полякова заговорила о будущей профессии своей младшей дочери Алисы.

Сейчас девочке 14 лет. По словам артистки, она много занимается верховой ездой и хочет связать свою жизнь с этим занятием.

"Я в 14 лет знала, кем я хочу стать и все для этого делала. Я знала, что я буду певицей. Я знала, что буду звездой. Я этого хотела. Я поступила в музыкальное училище и все. Больше своей мечте я не изменяла. Так же сделала моя старшая Маша. Она хотела заниматься музыкой. Она поступила в Беркли. Моя Алиса профессионально занимается верховой ездой. Она профессионалка. Она тренируется каждый день по 4-6 часов. Она просто болеет этими лошадьми", - отметила Полякова в проекте "Наодинці з Гламуром".

Оля также призналась, что Алиса уже выбрала даже высшее учебное заведение для себя, которое находится за границей.

"Она уже выбрала вуз, в котором будет учиться. Мы даже туда поехали, через два года она поедет туда учиться. Это Англия, потому что верховая езда лучшая в Англии. Хотя она эту Англию ненавидит", - подчеркнула певица.

