Экс-президент заявил, что принятые Соединенными Штатами решения - "это акт войны против России".

Заместитель секретаря российского Совбеза, экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что президент США Дональд Трамп, введя санкции против крупнейших российских нефтяных компаний, перешел на сторону Европы и стал на путь войны с Россией.

"США - наш противник, а их болтливый "миротворец" теперь полноценно стал на тропу войны с Россией. Да, он пока не всегда активно воюет на стороне бандеровского Киева, но это теперь его конфликт, а не маразматика Байдена (Джо Байден - бывший президент США, - ред.)!" - написал Медведев в Telegram.

По его словам, принятые Соединенными Штатами решения - "это акт войны против России", и теперь Трамп "полностью солидаризировался с бешеной Европой".

Видео дня

В связи с этим он увидел "явный плюс" для России: считает, что теперь можно бить по Украине "самым разнообразным оружием", не считаясь с "ненужными переговорами".

Новые санкции США против России

Как сообщал ранее УНИАН, 22 октября США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". В Минфине Соединенных Штатов рассказали, что это произошло "в связи с отсутствием серьезной приверженности России к мирному процессу по прекращению войны в Украине".

Трамп сделал новые заявления о войне в Украине, а о новых санкциях сказал, что он "просто почувствовал, что пришло время". Также президент США объявил об отмене ранее анонсированной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Зеленский отреагировал на санкции США против РФ. Он считает, что это является важным сигналом и для России, и для других стран мира. Также президент Украины отметил, что решение Трампа - это "именно то, чего мы ждали". "Дай Бог, это сработает", - добавил Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: