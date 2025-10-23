Это привело к введению санкций против России.

Разочарование президента США Дональда Трампа в отношении России достигло "новых высот" после телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 20 октября. Об этом пишет Axios, ссылаясь на слова одного из американских чиновников.

Он сообщил, что разговор закончился без каких-либо результатов и дал понять, что россияне не готовы заключить соглашение о прекращении войны, поэтому нет смысла проводить встречу между Трампом и Путиным.

"Этот вывод подготовил почву для решения Трампа о введении новых санкций против России", - подчеркнули в Axios.

В издании напомнили, что 22 октября США впервые ввели санкции против России из-за войны против Украины с момента вступления Трампа в должность президента.

"В течение нескольких месяцев Трамп заявлял, что введение санкций против России подорвет его дипломатические усилия по прекращению войны. Это изменение свидетельствует о том, что он считает такой подход неудачным. Новые санкции были введены на следующий день после того, как Трамп отменил планы встречи с Путиным. Это свидетельствует об огромном разочаровании Трампа российским президентом", - добавили в Axios.

Санкции США против РФ - последние новости

Как писал УНИАН, ранее США ввели жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла". Как подчеркнул министр финансов США, "учитывая отказ президента Путина положить конец этой бессмысленной войне, Министерство финансов вводит санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России, которые финансируют военную машину Кремля".

"Министерство финансов готово принять дополнительные меры, если это будет необходимо для поддержки усилий президента Трампа по прекращению еще одной войны. Мы призываем наших союзников присоединиться к нам и придерживаться этих санкций", - добавил Скотт Бессент.

В то же время The Wall Street Journal писал, что военная машина Путина получит серьезный удар из-за новых санкций США. По словам одного из экспертов, россияне уже сейчас испытывают трудности с финансированием правительства и вооруженных сил, поэтому это повлияет на их способность продолжать войну и может стать движущим фактором.

