Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак не исключает, что Российская Федерация может повторить судьбу СССР. Об этом он сказал в интервью РБК-Украина, говоря о вопросе завершения войны в Украине.

Ермак отметил, что Россия не изменила своих планов и она будет готова к окончанию войны, только когда поймет, что ее продолжение ее же окончательно и погубит.

Он отметил, что происходит комплексный процесс на дальнейшее ослабление агрессора. Все складывается в "общую копилку".

"Санкции не могут одномоментно остановить войну, но они подпиливают российскую экономику. Санкции против теневого флота очень сильно бьют по ней. Наши глубокие удары, операции вроде "Паутины" - все это вместе работает", - сказал Ермак.

На поле боя у России отсутствие успехов, отмечает Ермак.

"Путин, конечно, продолжает врать о своих успехах, но что ему остается, кроме создания иллюзий? Россияне пока верят, что становятся сильнее. Но ведь это не так. Они в слабой позиции. И время работает против них. Они буквально платят за него солдатским мясом", - подчеркнул руководитель Офиса президента.

По словам Ермака, россияне уже понимают, что Россия хоть и большая, но мы везде дотянемся.

"Война уже перенеслась на их территорию. Любая империя, любая диктатура построена на насилии, и есть те, кто ей подчиняется из-за разных интересов. А есть и множество - даже большинство - людей, которые просто боятся. И когда империя начинает шататься, и когда она начинает трещать по швам, то страх ослабевает. Неизбежно появляются совершенно неожиданные варианты. Мы их еще не наблюдаем, но, думаю, осталось недолго", - сказал Ермак.

Он отметил, что формально Российская Федерация - это якобы добровольное объединение народов, но в реале не все вошли в нее добровольно и не всем им там хорошо.

"Российская федерация - это пародия на СССР. И я бы не стал исключать, что она повторит его судьбу", - продолжил Ермак.

Он добавил, что в международной политике Москва для многих изображает из себя друга, но все знают цену этой дружбе.

"И я уверен, что никто не желает России победы. Потому что все знают, что такое Россия с неограниченной властью", - говорит Ермак.

Путин не отказался от планов

Как сообщал УНИАН, Путин настроен тянуть войну или до своей смерти, или до смерти российской экономики, настаивает военный эксперт Павел Нарожный.

Летом Reuters со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, писало Владимир Путин не прекратит войну в Украине, несмотря на санкционные угрозы США, потому что верит в близкий коллапс ВСУ.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес предполагает, что Россия может продолжать войну в Украине год или полтора. По его словам, хотя людей у кремлевского диктатора хватает, а вот насчет возможностей военной промышленности он сомневается. Ходжес отметил, что Россия уже длительное время вынуждена много импортировать оружия из КНДР.

