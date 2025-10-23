Вам нужен предмет, который точно есть в вашем шкафу.

Кухонные ножи со временем могут затупиться, но что делать, если у вас нет специальной точилки под рукой, чтобы вернуть им былую остроту?

Как пишет Express, шеф-повар и кулинарный инструктор Андреа Бакетт в Instagram поделилась простым и удобным лайфхаком, как заточить ножи с помощью предмета, который есть в каждом шкафу – керамической кружки.

Андреа рассказала, что для заточки ножей нужна только кружка или миска с выпуклым и неглазурованным керамическим краем по дну. Вам необходимо проводить по нему ножом, чтобы заточить лезвие.

"Необходимо вести нож по краю под углом 20 градусов. Идеально ли это? Нет. Заточит ли это нож так, чтобы можно было резать помидоры? 100%. Это отличное решение, когда у вас нет точилки", - уверяет она.

Андреа предупредила, что затачивать ножи следует на ровной поверхности, чтобы не пораниться.

Затем она разрезала помидор, чтобы убедиться в остроте своего ножа: нож проскользнул сквозь обычный салатный овощ, не порвав кожицу и не раздавив нежную мякоть.

Комментаторы под видео были в восторге от этого лайфхака. Многие сказали, что понятия не имели, что можно использовать обычные кухонные принадлежности, чтобы ножи были достаточно острыми для повседневных кулинарных задач.

