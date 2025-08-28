Романенко отметил, что Путин не отказался от намерений захватить четыре области Украины.

Некоторые эксперты говорят, что летнее наступление российских оккупационных войск в Украине провалилось. Но генерал-лейтенант Игорь Романенко этого мнения не разделяет, отмечая, что враг не отказался от своих намерений.

В комментарии ТСН.ua военный эксперт и бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ отметил, что после захвата Луганской области российские войска начали наступление в Донецкой области. Враг сосредоточил свои действия вокруг агломерации Покровск – Мирноград.

"Россияне атакуют там с севера, северо-восточного и юго-западного направлений, то есть пытаются окружить эти города. Там продолжаются интенсивные боевые действия, несмотря на контратаки, которые организуют Силы обороны. После рейда россиян в Доброполье наши защитники остановили продвижение и закрепились на этих позициях. Но россияне от своих намерений не отказались", – отметил эксперт.

Видео дня

По словам Романенко, также противник продолжает движение в направлении Константиновки со стороны Покровска, Торецка и Часового Яра с перспективой дальнейшего продвижения на Дружковку, а также – агломерацию Краматорск – Славянск.

Кроме того, враг не оставляет попыток войти в Днепропетровскую область. Противник сосредоточил там серьезные силы, продолжаются бои. Тяжелая ситуация складывается также вокруг Купянска Харьковской области и Лимана в Донецкой области, добавил Романенко.

"Поэтому я, к сожалению, не вижу тенденций к провалу летнего наступления Путина. Наоборот, остановить продвижение противника нам не удалось", – сказал он.

Ситуация на юге Украины

Генерал-лейтенант также отметил, что Путин не отказался от намерений захватить четыре области Украины. Российские войска сняли до 30 тысяч солдат с разных участков. Часть из них отправили под Покровск, остальных – в Запорожскую область.

"Там противник начал не просто продвижение, а наступательные действия. Каменское, которое на левом фланге этого рубежа, россияне захватили, а это стратегические высоты, что способствовало продвижению врага на соседний Степногорск. От Степногорска до Запорожья остается 25 километров, и это реальная опасность для областного центра. Мы же хорошо помним такую же историю возле Сум, когда россияне пытались добраться ближе к городу, чтобы иметь возможность обстреливать областной центр. Сейчас это происходит вокруг Запорожья", – пояснил Романенко.

Также он рассказал об активизации врага на Херсонщине, но пока ему не удается продвигаться на Херсон. По его словам, россияне захватывают острова в дельте Днепра и наносят воздушные удары. Он утверждает, что такие действия можно расценивать как подготовку к дальнейшему наступлению, когда будут дополнительные ресурсы и резервы. Кроме того, по его мнению, не исключено, что там возможна высадка десанта.

Ситуация на фронте – прогноз Романенко на осень

Отвечая на вопрос о том, как будут развиваться события осенью, Романенко сказал, что у врага есть резервы. Украине же надо усиливать действия оборонительного характера, чтобы остановить продвижение противника.

"Надо поднимать потенциал по производству вооружения, техники и боеприпасов, а также улучшать ситуацию с мобилизацией. Это придется делать, потому что это главный вопрос для повышения потенциала Сил обороны Украины на текущее время", – констатировал он.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Виктор Трегубов из ОСГВ "Днепр" сообщил, что российские оккупанты пытаются закрепиться в селах Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. По его словам, сейчас там идут бои.

В свою очередь, командир подразделения "Мурамаса" 21-го отдельного полка беспилотных систем в составе 3-го армейского корпуса Егор Фирсов дал свою оценку относительно сроков завершения войны. По его мнению, она будет продолжаться и в 2026 году. При этом он отметил, что уступка какого-либо региона в пользу противника может в дальнейшем привести к еще большим территориальным потерям.

Вас также могут заинтересовать новости: