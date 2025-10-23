Аналитики рекомендуют активно продавать акции "Лукойла" и "Роснефти".

Акции российских нефтяных гигантов "Лукойл" и "Роснефть" на утренней торговой сессии 23 октября стремительно падают на фоне введения новых американских санкций против них.

По данным портала Иnvesting, акции компании "Лукойл" с начала торгов упали на 4,37%, а "Роснефть" потеряла 3,21%.

Акции нефтяных гигантов находятся в "красной зоне" - среди лидеров падения на старте сессии. Компанию им, в частности, составляют "Газпром", банк ВТБ и Сбербанк.

Держателям этих ценных бумаг - как "Лукойла", так и "Роснефти" - рекомендуют активно их продавать.

Санкции США против "Лукойла" и "Роснефти" - главные новости

22 октября стало известно, что США вводят санкции против российских компаний "Роснефть" и "Лукойл". Ограничения также затронут 28 дочерних компаний "Роснефти" и 6 - "Лукойла".

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые ограничения, заявил, что "просто почувствовал, что пришло время". Также он сообщил, что встреча с российским диктатором Владимиром Путиным отменена.

Сразу после объявления американских санкций против российских нефтяных гигантов цены на нефть выросли более чем на 2 доллара за баррель и продолжили этот тренд на торговой сессии 23 октября. В то же время, некоторые эксперты сомневаются, что санкции против российских нефтяных гигантов приведут к сокращению поставок на рынок российского сырья.

