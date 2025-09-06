В то же время враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям.

Украинские военные рассказали об изменении в ситуации в районе Покровска и планах врага осуществить "решающий прорыв" в Донецкой области. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении 7 корпуса ДШВ, который обороняет соответствующие рубежи.

"Недавно российское командование перебросило в район Покровска опытные подразделения морской пехоты. В течение последних недель враг скорректировал тактику действий, пытаясь просочиться как можно глубже в город единичными или небольшими группами, не вступая в боевой контакт с передовыми позициями украинских защитников. Главная цель врага в Покровске: максимально приблизиться к позициям операторов дронов или минометчиков, попытаться распылить силы нашей обороны, закрепиться на новых позициях, а также расширить границы "серой зоны"", - отмечают штурмовики.

Как информируют военные, одновременно на флангах враг усилил штурмовые действия с использованием бронированной и мототехники, пытаясь отрезать логистические пути 7 корпуса и окружить Покровскую агломерацию.

При этом, враг уменьшил количество авиаударов по "нулевым" позициям и одновременно увеличил их по гражданским тыловым целям. Свидетельство этому - по состоянию на август в Покровске почти на 100% поврежден жилой фонд, отмечают в 7 корпусе ДШВ.

"По имеющейся информации, Россия планирует использовать в Донецкой области свою группировку для так называемого "решающего прорыва" с применением большого количества личного состава и техники. Ключевая цель противника неизменна - захват агломерации Покровск-Краматорск-Славянск. Понимая планы противника, 7 корпус адаптирует тактику защитных действий, логистику и принимает меры по блокированию вражеских сил в определенном районе", - заявили штурмовики.

Отмечается, что подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ применяют все имеющиеся силы и средства для уничтожения техники противника.

Ситуация на Покровском направлении - что известно

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Денис Попович считает, если россиянам в этом году удастся оккупировать Покровско-Мирноградскую агломерацию, то уже в следующем году можно ожидать захвата определенных территорий уже Днепропетровской области.

По его словам, постоянная переброска сил россиян в Донецкую область, которая фиксируется в последнее время с других направлений фронта, направлена на то, чтобы "дожать" Донецкую область.

Как пояснил военный аналитик, оккупанты будут пытаться получить хоть какие-то результаты в этом году и, очевидно, будут считать для себя более-менее достижимым - по крайней мере замкнуть кольцо окружения у Покровска и Мирнограда. И для этого они перебрасывают силы. Попович предупредил, что там нам стоит ожидать усиления штурмовых действий.

