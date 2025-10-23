91-летняя актриса эмоционально отреагировала на слухи.

Легендарная французская актриса и модель Брижит Бардо впервые за долгое время вышла на связь, чтобы опровергнуть свою смерть. Звезда 1950-х возмутилась слухами, которые быстро распространились в сети.

Как сообщает Daily Mail, на днях французский инфлюенсер AQABABE распространил информацию о том, что Брижит Бардо якобы умерла после длительного лечения, а ее близкие уже готовят похороны.

"Согласно моей эксклюзивной информации, Брижит Бардо умерла. Ее гроб заказали в Сен-Поль-де-Жарра", - говорилось в публикациях.

Позже все посты были удалены, а на связь вышла сама Бардо. Звезда французского кино эмоционально отреагировала на фейки. 91-летняя актриса успокоила поклонников и отметила, что еще не готова умирать.

"Я не знаю, какой дурак распространил фейковую новость о моей смерти, но знайте, что я в порядке и не намерена уходить из жизни. Кто имеет уши, тот пусть слушает", - написала она в соцсети X.

Напомним, что в начале месяца Брижит Бардо перенесла сложную операцию и некоторое время находилась под наблюдением врачей. Однако, после нескольких недель лечения актрису выписали из больницы. Сейчас она продолжает восстановление дома.

"Мадам Бардо вернулась домой и сейчас отдыхает. С ней все в порядке", - заявил представитель артистки в комментарии Daily Mail.

