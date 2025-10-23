По мнению экспертов, шведские военные самолёты хорошо подходят для сложных боевых операций, которые Украине придётся вести.

В среду Швеция подписала соглашение о намерениях по продаже Украине до 150 истребителей Gripen. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, если сделка по Gripen будет заключена, первые истребители могут быть поставлены в течение следующих трёх лет.

При этом, как пишет New York Times, по мнению экспертов, универсальные истребители Gripen могут дать Украине некоторые боевые преимущества даже по сравнению с F-16.

Gripen — это лёгкий многоцелевой боевой самолёт. Его возможности варьируются от противовоздушной обороны до наземных атак и дальних ударов. Gripen оснащён практически тем же типом вооружения, что и F-16, и оба являются сверхзвуковыми самолётами.

Зачем они нужны Украине?

Эксперты считают, что Gripen могут быть более подходящими для военных нужд Украины, чем F-16, поскольку рассчитаны на обслуживание небольшим количеством военнослужащих, которые не обязательно должны быть высококвалифицированными инженерами. Эти истребители позволяют быстро загружать ракеты без необходимости наличия обширной наземной инфраструктуры.

"Семейство Gripen изначально проектировалось для эксплуатации в суровых условиях, за пределами баз — это заложено в ДНК истребителя", — сказал Гарет Дженнингс, специалист по авиации из Janes, издания, занимающегося военной разведкой. "F-16 и другие истребители способны на это, но это требует гораздо большей осторожности, гораздо большего внимания к деталям, и это сложнее".

Эксперт добавил, что для Украины Gripen имеет преимущество в том, что он разработан для выполнения так называемых "магистральных" операций, когда самолёты взлетают и садятся на дорогах общего пользования. Кроме того, Gripen рассчитаны на быструю дозаправку в сложных условиях холода.

Кроме того, согласно отчёту Королевского объединённого института оборонных исследований (Royal United Services Institute), лондонского аналитического центра, некоторые модели Gripen оснащены системами радиоэлектронной борьбы, оптимизированными для противодействия российским истребителям и радарам.

Как заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, 100-150 истребителей Jas Gripen для Украины могут оплатить за счет замороженных российских активов. Известно, что один такой истребитель стоит около 85 млн долларов, а заказ на 100 самолетов будет стоить 8,5 млрд долларов.

В то же время президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан считает, что поставка Украине шведских истребителей Gripen новой модификации может занять не менее десяти лет.

