Россияне продолжают бить по объектам энергетической инфраструктуры.

По состоянию на утро обесточенными оставались потребители в Харьковской и Черниговской областях. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

"Сегодня с 07:00 до 23:00 в двенадцати регионах применяются графики почасовых отключений объемом до трех очередей одновременно. Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - отметили в национальной энергетической компании.

Причиной этого стали предыдущие российские обстрелы, в частности - массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему 22 октября.

Энергетики говорят, что потребление электроэнергии остается на достаточно высоком уровне. По состоянию на 6:00 показатели оставались такими же, что и в среду, 22 октября.

Специалисты признают, что ситуация в энергетике сложная. Они просят ограничить пользование мощными электроприборами до 23:00.

В "Укрэнерго" добавили, что в среду суточный максимум потребления зафиксировали вечером - он оказался на 7,1% ниже, чем максимум предыдущих суток. Причиной этого называют вынужденное применение графиков почасовых отключений во многих регионах страны.

В свою очередь, министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что 23 октября РФ снова атаковала украинские энергетические объекты, в частности в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. На местах работают спасатели и бригады энергетиков.

"Практически ежедневно российский энергетический террор продолжается", - сказала она в эфире телемарафона.

Атаки РФ на украинскую энергетику - последние новости

В ночь на 22 октября россияне нанесли новый массированный удар по энергетической инфраструктуре нашей страны. Самую сложную ситуацию фиксировали в Черниговской, Сумской, Харьковской и Одесской областях. В Черниговской области атаковали сразу несколько важных энергетических объектов.

По словам эксперта отрасли Геннадия Рябцева, обстрелы объектов энергетики продолжатся, однако паниковать не следует, ведь сегодня Украина имеет все возможности для того, чтобы восстанавливать работу энергетической системы после российских атак.

