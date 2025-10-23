Колесный транспортер впервые был представлен год назад.

Россия бросила на фронт новый тактический транспортер "Пластун-ТТ", который создали как замену китайским вездеходам.

Как отмечают аналитики Defense Express, машину, которая является гибридом "Нивы" и "Газели", разработала компания "Русские вездеходы", и теперь она начала поступать в подразделения российской армии.

Руководитель указанного предприятия Эрик Сагимбаев сообщил, "Пластун-ТТ" уже "внедряется в зоне специальной военной операции". По его словам, этот транспортер якобы менее заметен для дронов, способен перевозить большие грузы, чем багги, и изготовлен исключительно из российских комплектующих.

Сагимбаев сравнивает "Пластун-ТТ" с "Газелью" по грузоподъемности, но уверяет, что его разработка имеет лучшую проходимость. Благодаря двум мощным гидроцилиндрам передняя и задняя части машины могут поворачиваться одновременно, что позволяет всем колесам выходить из колеи даже в сложных условиях.

Сколько таких транспортеров уже поставлено оккупационным войскам, не уточняется, как и темпы их производства. Известно, что "Пластун-ТТ" впервые представили в августе 2024 года. Машина развивает скорость до 100 км/ч и может перевозить до одной тонны груза или 10 человек.

В то же время, обращают внимание эксперты, "Пластун-ТТ" - не единственная модель в этом семействе. Еще в 2023 году компания получила контракт на поставку легкобронированных вездеходов "Пластун-СН", а уже в октябре того же года первые 14 из 50 запланированных машин передали войскам. Однако уже в ноябре украинские силы впервые уничтожили эту "новую" технику, которую россияне получили менее чем за месяц до того.

Напомним, РФ планирует масштабный проект по поднятию двух затопленных атомных подводных лодок - К-27 и К-159, которые более полувека лежат на дне Арктики. Обе субмарины содержат опасные ядерные материалы.

По оценкам экологов, это представляет значительную угрозу для окружающей среды Северных морей. В частности, в прошлом году норвежский экологический фонд Bellona предупредил, что подводные лодки содержат около 1 миллиона кюри радиации. То есть, речь идет примерно за четверть выбросов, которые произошли из-за аварии на Фукусиме в первый месяц после катастрофы.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что Россия начала использовать усовершенствованные авиабомбы. В частности, на днях российские оккупанты запустили по Николаевской области средство поражения, которое было идентифицировано как авиационная бомба типа ОФАБ-250. Таким образом РФ начала применять новый тип авиационных корректируемых бомб (КАБ), способных преодолевать значительные расстояния.

