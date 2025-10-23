Она возмутилась тем, что в такси играла песня группы "Руки Вверх!".

Солистка украинской группы "Vivienne Mort" Даниэла Заюшкина (настоящее имя - Даниэла Душенко) поспорила с водителем такси из-за русской музыки.

Видео конфликта появилось в TikTok-аккаунте Сяєво. Судя по словам певицы, таксист включил песню российской поп-группы "Руки Вверх!". Она удивилась, что во время полномасштабной войны села в машину, в которой играет песня со словами "Крошка моя, я по тебе скучаю".

Девушка напомнила ему, что за прослушивание песен на платных платформах исполнители получают деньги. Она сравнила это со сборами на украинскую армию, в которых имеет значение каждая гривня:

"За каждое ваше прослушивание вы платите россиянам, которые платят налоги в российскую казну, которая производит снаряды, которые потом летят мне и вам на головы. И когда вас таких много - это существенные деньги. Вам за год может хватить на дрон, который прилетит прямо на голову вашей семье, а вы не будете знать".

Напомним, весной украинский чарт в Apple Music возглавила песня российской группы "Ay Yola". Впоследствии выяснилось, что вокалист и музыкант группы Ринат Рамазанов поддерживает войну против Украины и собирает деньги на помощь оккупантам.

