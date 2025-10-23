После обстрела детсада генерал-майор Александр Волобуев лично помогал выносить детей из огня, показав пример настоящего мужества и человечности.

22 октября, после российской атаки на детский сад в Харькове, в сети завирусилось фото седого мужчины, который вынес ребенка из горящего здания. Впоследствии выяснилось, что мужчина на фото - генерал-майор гражданской защиты Александр Волобуев, бывший начальник ГСЧС Харьковской области.

Героя фотографии узнала директор благотворительного фонда Global 2000 детям Украины Юлия Конотопцева. Она отметила, что Волобуев всегда был примером человечности и спокойствия даже в самые трудные моменты.

Впоследствии сам генерал рассказал, что во время обстрела российских захватчиков работники детсада успели спрятать детей в защитном сооружении, а спасатели, полиция и прохожие сразу бросились на помощь.

"Все было организовано, нужны были только руки и ноги, чтобы детишек выносить и успокоить их", - сказал он в комментарии Суспільному.

Девочку, которую Волобуев держал на руках, звали Саша - она сообщила это, когда мужчина нес ее к медикам.

"Спрашиваю: "Как тебя зовут?" - "Саша". Говорю: "И меня Саша". Она успокоилась", - рассказал генерал.

После распространения фото в сети Волобуеву написали десятки людей с благодарностями, но он отметил, что благодарности заслуживают все, кто в тот день спасал детей и тушил пожар.

Напомним, Александр Волобуев возглавлял ГСЧС Харьковской области с 2015-го по 2023 год. Сейчас ему 67 лет.

Удар по детсаду в Харькове - что известно

Как сообщал УНИАН, в Харькове россияне ударили по частному детскому саду, есть погибший и пострадавшие.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на удар по детсаду в Харькове, подчеркнув, что нет и не может быть никакого оправдания этому.

В результате атаки РФ пострадали десять человек, среди них - 5-летняя девочка. Кроме детсада, был уничтожен Музей детства, который располагался в том же здании.

