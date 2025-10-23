Это может поставить под угрозу безопасность всего самолета.

Пустое место в переполненном самолете, особенно если вы оказались затиснуты между двумя незнакомцами на ненавистном месте посредине, может выглядеть крайне соблазнительным. Однако не стоит спешить занимать его до взлета самолета.

Как предупреждает бывший капитан Virgin Atlantic Пит Хатчисон и звезда социальных сетей с ником Pete the Irish Pilot, это может поставить под угрозу безопасность всего самолета.

"Перемещение на другие места, особенно в значительном количестве, в непредусмотренные зоны может существенно повлиять на балансировку самолета. Если все пассажиры будут сидеть в передней части самолета, это может затруднить взлет по сравнению со стандартными условиями, а в некоторых случаях и вовсе сделать его невозможным", – пояснил он в комментарии The Independent.

И наоборот, все, кто сидит сзади, могут стать причиной опрокидывания самолета на хвост при взлете или задевания хвостом при приземлении, отметил Хатчисон, добавив, что расположение сидений пассажиров учитывается экипажем при расчете взлета и посадки.

"Безопасный полет заключается в поддержании правильной балансировки самолета. То есть, в пределах его рабочего центра тяжести. И крайне важно, чтобы центр тяжести находился в пределах допустимых значений – или ограничений. Для этого крайне важно, чтобы самолет был загружен – экипажем, пассажирами, багажом, грузом, топливом и бортпитанием – и весь вес был правильно распределен. Или, как это называют авиаторы, "в балансировке". Из этого следует, что влияние наличия пассажиров на борту, а также их рассадки, является неотъемлемой частью расчёта балансировки", – разъяснил опытный пилот.

При этом он добавил, что смена мест становится серьезной проблемой для безопасности только при заполненности самолета менее чем на 80%. На таких рейсах с меньшей загруженностью экипаж всегда распределяет пассажиров так, чтобы центр тяжести самолета оставался в пределах досягаемости, например, рассаживая их над крыльями, и чтобы обеспечить наличие людей у ​​аварийных выходов.

В свою очередь бывший старший бортпроводник Emirates Джей Роберт обратил внимание на еще одну проблему, связанную со сменой мест пассажирами во время полета.

"Наши системы разработаны таким образом, что к назначенному вам месту привязаны ваши персональные данные. Если нам нужно определить ваше место, мы ищем вас по имени в наших устройствах или списках пассажиров. Когда пассажир пересаживается, не предупредив нас, нам приходится начинать поиски. Кроме того, обмен местами без уведомления экипажа может затруднить обслуживание. Например, если вы заказали специальное питание, несанкционированная замена места может привести к тому, что ваше питание не будет доставлено вам", – пояснил он в комментарии The Independent.

В связи с этим он призвал пассажиром, желающих поменяться местами или занять пустое место после посадки в самолет, перед тем как предпринимать какие-то действия, сначала обратиться к бортпроводникам.

Когда можно меняться местами в самолетах

Как сообщал УНИАН, ранее сотрудница стойки регистрации в самом загруженном аэропорту Великобритании Хитроу назвала лучший момент, чтобы поменяться местами в самолете.

Также эксперты по путешествиям назвали главное правило "обмена местами" – никогда не предлагать взамен место хуже того, которое было у пассажира изначально.

Тем временем, американская стюардесса Лианна Кой предупредила, что смена места в самолете может обернуться для пассажиров проблемами в целом ряде случаев.

