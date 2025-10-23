Церемония прощания состоялась в "Доме Кино".

Сегодня, 23 октября, в Киеве состоялась церемония прощания с известным украинским певцом, основателем и лидером группы Green Grey Андреем "Дизель" Яценко. 55-летний артист умер 20 октября из-за сердечной недостаточности.

Попрощаться перед похоронами к Андрею пришли его коллеги, друзья и поклонники в столичный "Дом Кино".

В зале звучали украиноязычные песни группы Green Grey. Посетители не сдерживали своих слез.

Видео дня

"Это прощание с "Дизелем", звучит его музыка. Это легенда, которая повлияла на украинскую музыку, на украинцев, на меня лично", - подчеркнул ведущий Анатолий Анатолич в своем Instagram.

Лидер группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта поделился также воспоминаниями о покойном коллеге.

"Он был человеком-фейерверком: постоянно что-то придумывал, всегда было весело. Я просто не знал об ишемической болезни. Он никому не рассказывал, что у него что-то было. Поэтому это был как гром среди ясного неба", - рассказал музыкант в комментарии для ТСН.ua.

К слову, тело Андрея отвезли в колумбарий на Байковом кладбище, где впоследствии его кремируют.

Как известно, группа Green Grey стала культовой для Украины, ведь стала первой, которая соединила разные стили музыки - рок, электронику и хип-хоп в узнаваемом звучании.

