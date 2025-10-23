На днях на территории скансена "Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого" ("Шевченковский гай") во Львове провели обрядовое действо "Космацкая свадьба".
Это традиционная гуцульская свадьба, в презентации которой приняли участие и жители села Космач на Ивано-Франковщине – именно оттуда берет начало эта традиция и именно это село считается одним из главных центров искусств и ремесел Гуцульщины.
В частности, гостей фестиваля познакомили с особенностями гуцульской музыки и пения, рассказали о местных обрядах и научили традиционным ремеслам, а кульминацией мероприятия стало воссоздание гуцульского свадебного обряда с традиционным проездом молодоженов на лошадях.
Как это происходило, смотрите в большом фоторепортаже УНИАН.
Другие яркие традиции украинцев
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева показали, как происходит празднование "Маланки" – одного из главных обрядов в рамках празднования Рождества для украинцев.
Также во Львове в этом году проводили традиционное шествие звездочетов – после двухлетнего перерыва из-за большой войны.
