На днях на территории скансена "Музей народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого" ("Шевченковский гай") во Львове провели обрядовое действо "Космацкая свадьба".

Это традиционная гуцульская свадьба, в презентации которой приняли участие и жители села Космач на Ивано-Франковщине – именно оттуда берет начало эта традиция и именно это село считается одним из главных центров искусств и ремесел Гуцульщины.

В частности, гостей фестиваля познакомили с особенностями гуцульской музыки и пения, рассказали о местных обрядах и научили традиционным ремеслам, а кульминацией мероприятия стало воссоздание гуцульского свадебного обряда с традиционным проездом молодоженов на лошадях.

