Является ли публикация данных фотографий сознательной позицией сотрудников медицинского портала или же портал взломан хакерами на данный момент не сообщается.

На сайте крупного российского информационный портал о здоровье, медицине и красоте МедикФорум опубликованы фото украинцев, убитых в Буче.

При попытке зайти на сайт Мedikforum.ru происходит переадресация на https://putinwarcrimes.org/bucha и все, что видит пользователь – это коллаж из фотографий жертв российских оккупантов.

Является ли публикация данных фотографий сознательной позицией сотрудников медицинского портала или же портал взломан хакерами на данный момент не известно. Никаких комментариев на сайте российского ресурса по этому поводу нет.

Российские СМИ и война в Украине:

В марте против войны в Украине выступила сотрудница российского подконтрольного властям Первого канала. Девушка вышла в эфир с плакатом на которым был написан призыв не верить пропаганде.

9 мая на сайте прокремлевского издания Lenta.ru появилось более 10 статей с резкой критикой войны в Украине. Заголовки опубликованных материалов выглядели следующим образом: "Путин развязал одну из кровопролитных войн XXI века", "Зеленский оказался круче Путина", "Российская элита оказалась ничтожно безвольной", "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика", "Россия угрожает уничтожить все мир" и т.д. Редакция быстро убрала эти материалы.

Резня в Буче - что известно

Утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал мирное население, в частности, Киевскую область. Часть населенных пунктов оказалась временно оккупирована российскими войсками, в том числе и Буча.

В начале апреля стало известно, что Бучу освободили от врага. В городе обнаружили братские могилы, в которых находились сотни местных жителей. При этом на телах убитых нашли признаки насильственной смерти. Кроме того, на улицах Бучи лежали трупы расстрелянных жителей, в том числе и женщин. Многих погибших пытались сжечь.

Президент России Владимир Путин отметил "героизм и отвагу" 64-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ, которая устроила кровавую резню в Буче на Киевщине. Он присвоил этой бригаде насильников, мародеров и убийц наименование "гвардейская".

25 апреля сотрудники Бучанской окружной прокуратуры установили личности российских военнослужащих, которые совершали зверства в Буче.

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