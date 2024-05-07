В понедельник президент Китая Си Цзиньпин, находящийся с визитом во Франции, отнесся к швейцарской конференции вяло.

Пекин поддерживает мирную конференцию по вопросу войны в Украине, в которой будут участвовать все стороны на равном уровне, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

"Китай выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех вариантов мира", - сказал посол, пишет Reuters.

Швейцария проведет переговоры в ходе двухдневной конференции высокого уровня 15-16 июня, направленной на достижение мира в Украине, на которую Москва не была приглашена. В понедельник президент Китая Си Цзиньпин, находящийся с визитом во Франции, отнесся к швейцарской конференции вяло.

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Москва заявила, что не видит смысла в мирных переговорах по Украине в Швейцарии, а Киев заявил, что не видит места для России на саммите, который проходит недалеко от швейцарского города Люцерн.

Война в Украине - позиция Китая

Более года назад Пекин выдвинул документ из 12 пунктов, в котором излагались общие принципы прекращения войны, но не вдавались в подробности.

В то время этот план был встречен прохладно как в России, так и на Украине, в то время как Соединенные Штаты заявили, что Китай позиционирует себя как миротворца, но отражает "ложный нарратив" России и не может осудить ее вторжение.

Посол Китая в России сообщил, что Пекин готов продолжать играть свою роль и привносить "китайскую мудрость", чтобы помочь "разрешить кризис".

"Чтобы не допустить эскалации и выхода конфликта из-под контроля, все стороны должны приложить общие усилия для скорейшего восстановления мира", - цитирует "Россия" слова дипломата.

Председатель КНР Си Цзиньпин, находящийся с двухдневным визитом во Франции, решительно выступил против критики его страны за тесные отношения с Россией во время войны в Украине. Как пишет The New York Times, Си заявил, что "мы против того, чтобы кризис использовался для перекладывания ответственности на третью страну, очернения ее имиджа и разжигания новой холодной войны".

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