Последствия ритуала покажут, насколько далеко готов зайти российский лидер в смене стареющей старой гвардии.

Инаугурация Владимира Путина будет похожа на День сурка, когда 71-летний силовик с помпой и под аплодисменты пройдет по красной дорожке Большого Кремлевского дворца, чтобы в пятый раз короноваться в качестве президента, пишет Politico.

Согласно традициям и российскому законодательству, приведение к присяге нового президента влечет за собой перестановки в правительстве, что может пролить редкий свет на душевное состояние Путина перед очередным шестилетним сроком.

Воена с Украиной длится уже третий год, и Путин не показывает никаких признаков того, что хочет свернуть со своего нынешнего пути разрушения Киева, репрессий внутри страны и антагонизма по отношению к Западу.

Видео дня

"Главная цель для Путина - производить больше оружия, сохранять стабильность экономики, защищать ее от санкций и сдерживать инфляцию… Не стоит ожидать пересмотра этой политики", - говорит глава аналитической компании R.Politik Татьяна Становая.

Степень, в которой Путин пересмотрит состав тех, кому поручено реализовать эту программу, позволит понять, насколько он готов отказаться от старых привычек, чтобы обеспечить будущее своего режима.

"Поколению Путина пора уходить со сцены, но их сменщики не готовы… Система столкнулась с серьезной проблемой, и мы увидим, насколько она способна ее решить или просто потянет время", - сказал Петров.

"Если Путин хочет сохранить свою систему, ему нужно ее менять", - соглашается политолог Аббас Галлямов.

Он указал на недавний шокирующий арест заместителя министра обороны Тимура Иванова за получение взятки, который многие расценили как атаку на Шойгу и как возможный сигнал того, что Путин готов "пошатнуть основы системы".

Это было бы большим отступлением от прежнего порядка вещей, который позволил Шойгу сохранить пост главы оборонного ведомства, несмотря на медленный прогресс в Украине и скандальную попытку мятежа, предпринятую Евгением Пригожиным.

В прошлые годы Кремль обычно выбирал кандидатов, которых считал легко контролируемыми, а не обязательно квалифицированными для данной работы, привлекая новых рекрутов из числа бывших телохранителей Путина или младших родственников тех, кто входит в ближний круг президента.

В этом контексте Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства и сын 72-летнего секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, был назван человеком, который может получить повышение в ходе предстоящих перестановок.

Это означало бы победу ястребиного блока правоохранительных органов России, говорит Галлямов.

Николай Петров из Chatham House добавил, что такие назначения - это еще и способ для Путина держать их родителей "на поводке".

Политолог Становая говорит, что сюрпризы могут заключаться и в том, что на политические посты будут назначены пока еще неизвестные "молодые ястребы" с военным прошлым в Украине.

По ее мнению, любые изменения, которые произведет Путин, будут, скорее всего, ограниченными и быстрыми, чтобы "гарантировать, что высокопоставленные чиновники будут продолжать работать без сбоев".

По словам консультанта Chatham House Николая Петрова, Путин традиционно придерживается двух моделей управления.

С одной стороны, он опирается на старую гвардию доверенных друзей и знакомых, таких как министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров, последний из которых занимает свой пост уже два десятилетия.

С другой стороны, он использует лояльных технократов, таких как премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, чтобы удержать экономику страны на плаву.

Но такой способ ведения дел кажется все более несостоятельным, поскольку некоторым из самых доверенных приспешников Путина уже за семьдесят.

Инаугурация Путина - детали

Франция отправит своего посла на "инаугурацию" правителя России Владимира Путина на его следующий шестилетний срок во вторник. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Издание подчеркивает, что Германия заявила, что не будет представлена на церемонии.

"Решение Парижа свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере с несколькими странами, включая страны Балтии, которые категорически против предоставления Путину любой формы легитимности и потенциального подрыва Украины в ее войне с Россией после того, как Москва начала вторжение более двух лет назад", - говорится в статье.

Вас также могут заинтересовать новости: