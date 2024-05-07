Продать доллар можно в среднем по курсу 39,30 грн, евро – 42,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 7 мая, снизился на 8 копеек – до 39,77 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,30 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 5 копеек и составляет 42,90 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 42,30 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 9 копеек и составляет 39,75 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,65 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня снизился на 2 копейки и составляет 42,88 грн/евро (курс продажи – 42,70 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на вторник, 7 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,36 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 4 копейки, по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,40 грн/евро, то есть гривня снизилась на 6 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько прогнозирует, что наличный курс доллара в Украине на текущей неделе до 10 мая будет колебаться в пределах диапазона 39,60 – 40,30 грн/долл.

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