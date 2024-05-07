Даже в непростые времена пользователи предпочитают смартфоны из премиального сегмента.

Авторитетное агентство Counterpoint Research провело анализ рынка и выяснило, какие смартфоны пользовались наибольшим спросом в первом квартале 2024 года. Весь топ-10 оккупировали устройства Apple и Samsung.

Исследование Counterpoint подтверждает, что даже в непростые времена пользователи предпочитают смартфоны из премиального сегмента: 7 из 10 моделей в списке стоят по цене 600 долларов и выше.

По итогам первого квартала 2024 года самым востребованным смартфоном на рынке является iPhone 15 Pro Max, при этом все четыре модели iPhone 2023-го вошли в десятку самых продаваемых. Ну а мощный флагман стал абсолютным бестселлером, несмотря на стартовый ценник в 1199 долларов.

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Вся первая пятерка осталась за Apple iPhone, если не считать 5 место: здесь расположился Samsung S24 Ultra. Это самый продаваемый Android-девайс 2024 года. Высокие показатели объясняются, в частности, достижениями в области искусственного интеллекта Galaxy AI. Также в рейтинге можно найти очень дешевые Galaxy A15 и Galaxy A34.

Как видно из топа, китайских смартфонов в рейтинге не представлено.

Если в планах Apple ничего не изменится, серия iPhone 16 будет представлена в сентябре – секретов больше не осталось. Тогда же выйдет iOS 18, в который добавят искусственный интеллект – это будет крупнейшее обновление ПО в истории iPhone.

У Samsung на 2024 год тоже запланировано много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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