Мужчина объяснил отказ идти в армию тем, что его брат-военный не советует этого делать.

В Черновицкой области за уклонение от мобилизации к одному году и десяти месяцам ограничения свободы приговорили уроженца села Подгородняя Первомайского района Николаевской области. Соответствующее решение принял Глыбокский районный суд Черновицкой области.

Как говорится в приговоре суда, 7 сентября 2023 года мужчина был признан годным для прохождения военной службы. В дальнейшем получил повестку для отправки в воинскую часть. Однако военнообязанный категорически отказался от службы в армии. Он объяснил это тем, что является сиротой и имеет только родного брата, который служит в ВСУ по контракту, участвует в боевых действиях и советовал ни в коем случае не идти в армию.

Обвиняемый в уклонении от мобилизации признал свою вину и попросил суд строго его не наказывать.

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Суд назначил мужчине наказание в виде одного года и десяти месяцев ограничения свободы.

Другие приговоры уклонистам

Жителя Ивано-Франковской области за уклонение от мобилизации приговорили к условному сроку наказания.

Мужчина был признан годным к военной службе, однако не явился в ТЦК для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина рассказал, что проживает с бабушкой, которая болеет сахарным диабетом. В день, когда военнообязанный должен был прибыть в ТЦК, бабушке стало очень плохо и он остался ей помогать.

Мужчина заверил, что раскаивается в содеянном, хочет исправить ситуацию и готов стать на защиту Родины. Поэтому просил учесть это и не сажать за решетку. Он признан виновным в уклонении от призыва и приговорен к трем годам тюрьмы. Вместе с тем суд освободил мужчину от отбывания наказания с испытательным сроком в полтора года.

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