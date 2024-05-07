"Укртрансбезопасность" принимает решение отключить перевозчиков-нарушителей от системы "Шлях".

Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем "Укртрансбезопасности" приняла решение отключить 12 перевозчиков от системы "Шлях" на три месяца за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы. Об этом в Telegram сообщила Государственная служба Украины по безопасности на транспорте.

Отмечается, что такая ответственность предусмотрена постановлением Кабинета министров №57 от 27 января 1995 года. На рассмотрение комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

"По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы", – рассказали в "Укртрансбезопасности".

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Следует отметить, что это не первое решение об отключении от системы "Шлях" за аналогичные нарушения. Так, в апреле таким образом наказали 24 перевозчика.

Выезд мужчин за границу

В Закарпатском областном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки объяснили остановку фур, осуществляющих зарубежные перевозки грузов. В частности, могут ли мобилизовать водителей в армию.

В то же время в правительстве рассказали, как студенты-мужчины могут выехать за границу. Ранее из-за военного положения получать знания в университетах за рубежом могли только девушки. Однако правительство приняло изменения, позволяющие мужчинам также становиться участниками программ академической мобильности.

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