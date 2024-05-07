Бундесвер готов оперативно развернуть свои силы для защиты союзников.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что ФРГ твердо настроена защищать каждый квадратный сантиметр территории НАТО от российской агрессии.

Как передает пресс-служба правительства ФРГ, Бундесвер готов оперативно развернуть свои силы для защиты союзников - стран Балтии.

"Безопасность наших балтийских союзников - это наша безопасность. Нападение на вас было бы нападением и на нас. Этого не должно произойти", - заявил канцлер на встрече с главами правительств стран Балтии.

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По словам Шольца, Бундесвер будет защищать Северо-Восточную и Центральную Европу. В частности, почти 35 тысяч немецких солдат готовы быстро оказать поддержку.

Как отметил политик, из-за напряженной ситуации с безопасностью в Балтии Германия и другие союзники два года назад решили передислоцировать дополнительные подразделения в страны Балтии, чтобы усилить восточный фланг Альянса. Кроме того, Германия берет на себя "воздушное патрулирование" в Эстонии и Латвии, а в Литве разместят полную бригаду.

Шольц считает, что Кремль просчитался: вместо того, чтобы разделить Европу и ослабить НАТО, война РФ против Украины нарушила международное право и укрепила единство Альянса.

"Германия, Латвия, Литва и Эстония полны решимости расширить поддержку Украины", - добавил канцлер.

Частью этих усилий является инициатива усиления противовоздушной обороны Украины. Также, по мнению Шольца, необходимо усилить санкционное давление на Россию.

НАТО и возможная война с РФ

Как пишет WSJ, войска НАТО из 14 стран-членов собрались в Латвии, чтобы принять участие в крупнейших военных учениях Альянса со времен Холодной войны. Одна из главных целей - послать сигнал Москве о том, что Альянс готов защищать своих членов, особенно тех, кто находится вблизи границы с Россией, включая Латвию.

СМИ писали, Германия планирует готовить войска США к боям на восточном фронте НАТО.

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