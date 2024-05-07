То, что инаугурацию посетит французский посол, не означает, что Франция признает псевдовыборы, выяснили журналисты.

Российский диктатор Владимир Путин должен снова якобы официально "вступить" в должность президента, и по сведениям западных СМИ, инаугурацию должен посетить, в том числе посол Франции в РФ Пьер Леви.

Визит французского дипломата на это мероприятие означает только то, что Франция имеет посольство в Москве, пишет "Суспільне", ссылаясь на источники. "Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание Путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает только то, что у нас есть посольство в Москве", - сообщил источник.

Собеседник отметил, что французская сторона приняла к сведению результаты президентских "выборов", которые в РФ состоялись в середине марта, и строго осудили "контекст репрессий, в котором они проходили, лишая избирателей реального выбора, а также организацию так называемых выборов на незаконно временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением международного права и Устава ООН".

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Ранее агентство Reuters писало, что 7 мая на инаугурацию Путина прибудет посол Франции.

В центре внимания Владимир Путин - новости, которые стоит знать

Российский диктатор у власти уже более 20 лет. В России и на оккупированных территориях Украины захватчики с 15 по 17 марта проводили свои "псевдовыборы", и Центризбирком РФ Путину "нарисовал" рекордное количество голосов - 87,28%. Украина и ряд государств Запада резко осудили псевдовыборы.

В конце марта европейские депутаты призвали страны-члены Евросоюза и международное сообщество не признавать легитимными результаты "выборов" в РФ, потому что они проводились на оккупированных территориях Украины и в России, и это не было ни справедливо, ни свободно. Европарламент принял резолюцию о непризнании псевдовыборов.

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