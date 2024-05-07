Тактика оккупантов - все разрушить до основания на своем пути.

Враг уменьшил активность и его наступление приостановлено. Об этом сказал офицер 59-й ОМПБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий в эфире КИЕВ24, говоря о ситуации, в частности, на Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"В целом наступление противника приостановлено. Нет такой активности, как это было две недели назад, когда они очень массированно и не на большие расстояния, но продвигались", - отметил он.

Цехоцкий рассказал, что тактика у врага остается неизменной - террористы разрушают все, что видят на своем пути. По его словам, российские оккупанты заходят в полностью разрушенные населенные пункты и хвастаются, что что-то якобы их захватили.

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"Тактика террористов оставалась такой же как и раньше - разрушить все, что видят, куда они могут дотянуться, а потом сказать, что мы зашли туда. Почему зашли? Потому что в плане инженерном, фортификационном, в плане вообще жизни в том или ином населенном пункте - большом или маленьком поселке, то его нет, потому что разрушено. Его надо будет восстанавливать уже после войны", - подчеркнул Цехоцкий.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Горячее всего было на Авдеевском направлении, где украинскими защитниками отражена 31 атака российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоалександровка, Новопокровское, Сокол, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

В то же время на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 17 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Выемка, Раздоловка, Новый, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Парасковиевка, Константиновка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

Также сказано, что на Купянском направлении украинскими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка на Луганщине.

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