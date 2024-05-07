После работы сил противовоздушной обороны боевые части вражеских ракет не всегда взрываются в небе.

Представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш прокомментировал обнаружение в Киеве целостной боевой части российской ракеты Х-69, которая не взорвалась. Об этом спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона.

В частности, у него спросили о недавнем обезвреживании боевой части ракеты Х-69, которую обнаружили в лесном массиве в Киеве.

"Как мы видим, враг в последнее время интенсифицировал применение своих управляемых авиационных ракет типа Х-59 и Х-69. Как следствие нашей работы ПВО, мы можем видеть вот такие результаты, когда боевая часть остается в целостности. Однако, иногда, падение боевой части вызывает достаточно серьезные разрушительные последствия, поэтому мы и просим людей, чтобы они спускались в укрытие, чтобы не подвергать свои жизни и здоровье опасности", - сказал Евлаш.

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По его словам, попадание силами ПВО в такие средства воздушного нападения как Х-69 не всегда означают уничтожение таких ракет в воздухе на 100%.

Отдельно спикер рассказал, что этой ночью враг не применял ракетных ударов и не использовал ударные беспилотники типа Shahed.

"Однако, постоянно мы наблюдаем вблизи границы с Украиной активность вражеской тактической авиации, в частности Су-34 и Су-35. Также время от времени мы наблюдаем активность их разведывательных самолетов, в частности, Су-24МР. Те пытаются обнаружить наши позиции вблизи линии соприкосновения", - отметил Евлаш.

По его словам, противник постоянно продолжает применять управляемые авиационные бомбы, в частности, в основном по прифронтовым территориям, которые также находятся вдоль линии границы с территорией Российской Федерации, и бьет на линии соприкосновения в Луганской и Донецкой областях. Там враг также применяет КАБы для того, чтобы поражать позиции Сил обороны Украины.

Х-69 в Киеве - детали

В Голосеевском районе Киева обезврежена боевая часть новейшей российской ракеты Х-69. Специалисты достали ее из почвы, загрузили в спецавтомобиль и транспортировали на взрывную площадку.

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