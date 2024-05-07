Мольфар Макс Гордеев рассказал, что обязательно нужно сделать в новолуние, а от чего стоит воздержаться.

Когда Луна начинает совершенно новый цикл с фазой новолуния - это как нажатие кнопки космической перезагрузки. УНИАН предлагает вашему вниманию практическое руководство о том, что делать, чего избегать и на что обратить внимание в этот период.

Начните с чистого листа

Подумайте о молодом месяце как о чистом холсте для вашей жизни. Это идеальное время для того, чтобы поставить новые цели, начать новые проекты или даже просто освежить свое мышление.

Найдите минутку, чтобы записать свои желания или цели на ближайшие недели. Независимо от того, будь то что-то большое, как изменение карьеры, или маленькое, как практика благодарности, запишите их и положите туда, где вы будете их часто видеть.

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Доверяйте своей интуиции

У вас когда-нибудь было предчувствие, которое оказалось правильным? Это ваша интуиция, и во время новолуния она становится особенно сильной.

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Если что-то не так, обратите на это внимание. Так же, если у вас есть предчувствие относительно чего-то, не игнорируйте его.

Отпустите багаж прошлого

Подобно тому, как уборка в комнате может помочь вам почувствовать себя легче, освобождение от эмоционального багажа может творить чудеса с вашим самочувствием.

Подумайте обо всем, что вас тяготит - старые образы, негативные стереотипы мышления, неуверенность в себе - и сделайте сознательное усилие, чтобы освободиться от них. Это может быть так же просто, как записать их, а затем порвать бумагу.

Найдите время для себя

В суете повседневной жизни легко забыть позаботиться о себе. Новолуние - это напоминание о том, что нужно замедлиться и расставить приоритеты в заботе о себе. Побалуйте себя пенной ванной, проведите время на природе или свернитесь калачиком с хорошей книжкой. Что бы ни помогало вам перезарядить свои батареи, найдите для этого время.

Не забывайте о своих мечтах

Ваши мечты и стремления бесценны, как нежные семена, которые ждут, чтобы прорасти. Во время новолуния держите их близко к своему сердцу, но помните, что не всем нужно знать ваши самые сокровенные желания. Держите их рядом и лелейте, пока они не будут готовы расцвести. В этот день ни в коем случае не рассказывайте свои цели и желания.

Чего не стоит делать в новолуние:

Не спешите с важными решениями, не обдумав их

Не зацикливайтесь на прошлых ошибках или сожалениях

Воздержитесь от сплетен и негатива - это только ухудшит ваше настроение

Помните, что новолуние - это время свежих стартов и новых начинаний. Примите энергию этой космической кнопки перезагрузки и наблюдайте, как перед вами разворачиваются новые возможности. Так что вперед, определяйте свои намерения, доверяйте своим инстинктам и позвольте магии молодой Луны вести вас на вашем пути.

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