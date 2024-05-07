Эксперты советуют добавлять к каждому приему пищи углеводы и клетчатку.

Многие люди выбирают яйца для завтрака на каждый день, однако с ними не все так однозначно. Хотя яйца известны своим большим количеством питательных веществ, они также содержат холестерин.

"Яйца - это уникальная пища, поскольку они содержат разнообразные питательные вещества, полезные для нашего здоровья, - сказала Рагаԁе диетолог Кэролайн Томасон.

В их составе есть белок, ненасыщенные жиры, витамин D, железо, витамины группы В и холин, который поддерживает мозг и нервную систему. Белок преимущественно содержится именно в яичных белках, тогда как большинство витаминов и минералов содержится в желтке.

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Несмотря на то, что яйца переполнены питательными веществами, в них точно не все, что нужно организму. Тем не менее, диетолог Мэриан Уолш говорит, что большинство людей могут есть яйца много раз в неделю и не иметь никаких проблем. Она также назвала четыре изменения, которые с вами произойдут в таком случае.

У вас будет больше энергии

Если вы начинаете свой день с тарелки яиц, то можете ожидать, что будете чувствовать себя более бодрыми в течение утра.

"Сочетание белков и жиров в яйцах может помочь утолить голод с помощью устойчивой энергии, которая может настроить вас на больше энергии, чем утром, когда вы пропускаете завтрак", - объясняет Уолш.

Вам будет легче сосредоточиться

Питательные вещества в яйцах поддерживают здоровье мозга, в том числе когнитивные функции. Холин в яйцах заслуживает особого внимания, поскольку он уменьшает воспаление в мозге и поддерживает связь клеток и память. Томасон также отмечает, что белок и ненасыщенные жиры в яйцах насыщают и помогают регулировать аппетит, а отсутствие чувства голода, безусловно, облегчает концентрацию.

Вы можете почувствовать улучшение настроения

Если вы начнете есть яйца каждый день, вы можете заметить подъем своего настроения. существует прямая связь между питательными веществами в яйцах и лучшим психическим здоровьем.

"Мозг на 60 процентов состоит из жира, и мы увидели благодаря исследованиям, что существует связь между потреблением омега-3, подобных тем, что содержатся в яйцах, с улучшением психического здоровья", - говорит Уолш.

Здоровье вашего сердца улучшится

Оба диетолога говорят, что это миф, поскольку яйца содержат холестерин, поэтому они вредны для здоровья сердца.

"Исследования показывают, что яйца невероятно богаты питательными веществами, и даже Американская кардиологическая ассоциация пересмотрела количество яичных желтков, которое люди считают безопасными для потребления в течение недели. Новые рекомендации утверждают, что пять яичных желтков в неделю являются безопасными даже для людей с заболеваниями сердца", - говорит Томасон.

Однако есть одно предостережение. Те, у кого в семье был высокий уровень холестерина, могут ограничить потребление яичных желтков. Хотя яйца являются здоровой пищей, оба диетолога отмечают, что они не содержат углеводов или клетчатки - двух ключевых питательных веществ, которые следует включать в каждый прием пищи.

Полезные пищевые привычки

То, что мы едим утром, может существенно повлиять на наше пищеварение и общее самочувствие в течение дня. Доктор назвал продукты, блюда и напитки, которые лучше не употреблять натощак.

Авокадо давно получило невероятную репутацию в мире здоровья и диетологии за свою пользу. Однако есть люди, которым лучше избегать этот продукт.

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