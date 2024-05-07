Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают активно строить свою сеть за рубежом.

В украинской разведке прокомментировали материал издания Financial Times, которое писало, что Кремль активно готовится к проведению диверсий в Европе. В частности, комментируя это сообщение, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире "Свобода Ранок" заявил, что информация FT - "не новость" и Украина также отслеживает этот вопрос.

"Я не думаю, что целесообразно комментировать отдельные сообщения из медиа, но то, что можно утверждать: российские спецслужбы продолжают строить собственную сеть, продолжают активную деятельность за рубежом, они ее не прекращали", - отметил Юсов.

По его словам, целью этой деятельности является дестабилизация ситуации в евроатлантическом сообществе, в отдельных странах, влияние на правительства этих государств, дискредитация Украины и ослабление проукраинской коалиции и "в целом ослабление всего свободного демократического мира".

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СМИ о диверсиях РФ в Европе

5 мая издание Financial Times опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Россия начала готовиться к диверсиям по всей Европе. Издание со ссылкой на представителей трех европейских разведок отмечало, что риск диверсий по всему континенту, прямых или с участием подставных лиц, значительно возрос. Среди угроз, о которых говорят разведчики, - скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры.

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