Он отметил, что на вручение повестки бывает разная реакция.

Работник ТЦК военнослужащий Олег Кудлай, который проверяет документы и вручает повестки на блокпостах, рассказал в комментарии "Суспільному" о нюансах своей работы.

Он отметил, что на вручение повестки бывает разная реакция.

"Бывает агрессивно реагируют, бывает хорошо реагируют, если у человека все хорошо: он не уклоняется, едет через блокпост, показывает все документы. Некоторые убегают, некоторые вызывают на себя агрессию. Говорят: вы не военнослужащий, ТЦК - это частная контора и тому подобное".

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Военнослужащий говорит, что на такие упреки реагирует в соответствии с инструкциями.

"Реагирую сдержанно, не захожу с мужчиной в спор, стараюсь решить все хорошо, чтобы у него документы были в порядке. Если мужчина не хочет брать оповещение, составляем акты, протоколы и тому подобное. иногда и полицию вызываем", - рассказал он.

Он также рассказывает, что некоторые мужчины, увидев на блокпосту военнослужащих ТЦК, убегают.

"Смешная ситуация была недавно: человек метров 500 задом сдавал, чтобы только не попасть и свою информацию не предоставить и не пойти в ряды Вооруженных Сил", - рассказал он.

Военные о работе в ТЦК - новости

Военный Андрей Аскеров, которому после ранения на фронте ампутировали ногу, рассказал о своей работе в ТЦК и прокомментировал отношение людей к военкомам. Он в частности, отметил, что люди иногда не понимают, что работники ТЦК - это военные, которые уже были на фронте, но в результате травм не могут воевать.

А воин 65 отдельной механизированной бригады Иван Гоголь отмечал, что гражданские украинцы не считают работников ТЦК военными. По его словам, неправильно, когда человек с боевым опытом раздает повестки.

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