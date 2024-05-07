Для вербовочной кампании привлекают все рекламные инструменты, в частности в социальных сетях.

Украинские военные пробуют новый способ рекрутинга, пытаясь пополнить ряды истощенных подразделений на передовой.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, военные все чаще размещают рекламу на билбордах и применяют рекламные инструменты Instagram.

"Не ждите, пока враг придет к вашему дому. Уничтожайте врага вместе с нами", - говорится в рекламной заметке батальона "Волки Да Винчи. Видео дня

Кампания вербовки является частью усилий по пополнению истощенных сил. Это происходит на фоне того, как российские войска продвигаются на востоке Украины, превосходя украинцев вооружением.

Украине нужны дополнительные войска для удержания линии фронта. В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на войне погибла 31 тысяча солдат. Но это заниженная оценка. Подразделения на передовой сообщают о значительном дефиците личного состава. Многие подразделения истощены. Правительство расширяет призывной фонд, меняя законы и пытаясь заставить украинцев вернуться из-за границы. Военные подразделения, особенно добровольческие, наперебой привлекают тех, кто готов присоединиться к бою, но опасается, что имеет недостаточную подготовку, немотивированных товарищей и плохое командование.

Опыт "Волков"

"Есть много людей, которые хотят воевать, но хотят выбрать свое подразделение, своего командира", - сказал лейтенант Сергей Филимонов, командир "Волков Да Винчи".

Этот батальон является одним из самых известных в стране, имеет репутацию эффективности, организованности и мотивации. Свое название он получил от своего первого лидера Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, который покинул художественную школу и пошел воевать против вторжения России на восток Украины в 2014 году, будучи еще подростком.

"Да Винчи" погиб во время боевых действий в Бахмуте в марте 2023 года. На его похоронах присутствовали президент Украины и топ-командующие украинской армии. Теперь его портрет встречает потенциальных новобранцев в рекрутинговом пункте в центре Киева.

В батальоне, который входит в состав 59-й ОМСБр ВСУ, есть актеры, футбольные ультрас и командир роты, который ранее был врачом-педиатром. Несколько из них популярны в соцсети, а лидеры подразделения имеют опыт надлежащего обеспечения своих войск и демонстрируют тактические навыки защиты жизни солдат. Ветеран британской армии, который присоединился к ним добровольцем, назвал Филимонова лучшим командиром, под руководством которого он служил.

Батальон имеет 50 000 подписчиков в Instagram. Там подразделение продает брендированные товары и публикует мотивационные видео и фото с патриотическими лозунгами. Подразделение получило 1000 заявок на вступление, что гораздо больше, чем ему нужно для полного укомплектования.

Такой подход контрастирует с усилиями государства заставить многих присоединиться к армии. В прошлом месяце украинское правительство заявило, что мужчины призывного возраста, живущие за рубежом, должны будут вернуться в Украину для восстановления своих паспортов, что является шагом, направленным на принудительное возвращение некоторых из сотен тысяч украинских мужчин, проживающих в странах ЕС. Офицеры ТЦК прибегали к выборочным проверкам мужчин на улице, чтобы определить, подлежат ли они военной службе.

"Никого не везут силой"

Новые члены "Волков Да Винчи" сказали, что присоединились к подразделению, потому что хотели сражаться вместе с другими добровольцами.

"Никого не привезли сюда силой. Здесь все говорят на равных. Это люди, которые хотят воевать за нашу страну", - сказал 29-летний Дмитрий Жарченко, бывший менеджер по маркетингу европейской компании.

Жарченко имел избыточный вес и проблемы со здоровьем, такие как мигрень, которые мешали ему служить, но он решил их, изменив диету. Из-за этого он получил позывной "Веган".

Богдан Геращенко, 33-летний программист из Харькова, пришел в киевский ректутинговый пункт, чтобы подать заявку на присоединение. Он сказал, что слушал онлайн интервью с членами "Волков" и был поражен их преданностью, навыками и лидерством.

"Они действительно заботятся о жизни своих солдат. У меня нет военного опыта. Но я этого хочу. Я готов", - сказал Богдан.

Новобранцев отправляют на пятидневный курс обучения на базу подразделения в центральной Украине. Они проходят стрелковую и медицинскую подготовку, а также теорию и уроки по военной истории Украины в палатке, украшенной фотографиями бывших украинских полководцев, которые сопротивлялись Москве в советское время. Затем почти все новобранцы подписывают служебные документы и проходят формальное обучение.

"Нам нужны все, и каждый может найти свое место и быть эффективным. Это не обязательно роль штурмовика, это может быть управление или логистика", - сказал 24-летний инструктор с позывным "Горыныч".

"Хочу быть с лучшими"

Новобранцы, как правило, моложе среднего возраста украинских военных, который составляет около 40 лет. Некоторым 18, они присоединяются, как только это возможно.

24-летний Юрий Кульчицкий говорит, что его давно беспокоило то, что пока другие молодые ребята были на передовой, он работал на хорошо оплачиваемой должности менеджера бара в Киеве. Затем он решил присоединиться к борьбе.

Новобранцы говорят, что поражены мастерством инструкторов и других солдат, а также отношением друг к другу и к новичкам. Наталья Козырь, 25-летняя менеджер банка, которая присоединилась после того, как ее жених пропал без вести, вспомнила, как командир собирал собственные гильзы на стрельбище и приносил газовый баллон для обогревателя, который не работал.

"Это уважение, человеческое отношение. Ничего советского нет, никаких издевательств. Мы все одна семья; мы вместе", - сказала Наталья.

Другой новобранец, 30-летний ютубер, сказал, что им руководило желание остановить дальнейшее продвижение россиян. Он назвал только свой позывной - "Довбуш", поскольку его отец на оккупированной территории. Он сказал, что заработал достаточно денег, чтобы построить дом, но не знает, где это безопасно делать.

"Нет безопасных мест для строительства дома, и в любой момент мой тяжелый труд может быть снесен за секунду. Поэтому нам нужно бороться с первоисточником проблемы", - сказал он.

Евгений Плясов, 28-летний строитель, который присоединился недавно и учится на снайпера. "Я хочу быть с лучшими", - сказал он.

Плясов рассказал, что давно думал стать добровольцем, а последний толчок произошел, когда недавно убили его лучшего друга. Семья поддерживает его решение бороться, хотя дети, в возрасте 6 и 7 лет, не совсем понимают, что это значит.

"Я хочу положить этому конец ради них", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте является сложной и имеет тенденцию к обострению. По его словам, Украине крайне необходимо больше оружия.

16 апреля 2024 года президент Украины подписал новый закон о мобилизации. Он предусматривает ряд новых ограничений для военнообязанных, а также компенсации для военнослужащих. Этот закон вступит в силу 18 мая.

Затем начала появляться информация об очередях в ТЦК, поскольку новый закон предусматривает обновление данных для военнообязанных.

Заместитель Министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Мария Карчевич несколько дней назад прокомментировала ситуацию с необходимостью пройти повторное ВВК для бывших "ограниченно годных" для военной службы. По ее словам, уже сейчас бежать в территориальный центр комплектования не нужно - следует дождаться вызова на повторное прохождение медкомиссии.

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