Сейчас есть несколько вариантов финансирования изготовления оружия в Украине.

Министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин заявил, что ЕС должен использовать свои деньги для размещения оружейных заказов украинским компаниям для поставок Киеву.

Об этом он сказал Politico во время Форума оборонной промышленности Украина-ЕС, направленного на усиление поддержки украинской оружейной промышленности. По мнению министра, покупка оружия и боеприпасов для ВСУ у украинских компаний является "лучшим, самым быстрым и эффективным способом помочь нам на передовой".

"Мы должны быть более креативными и исследовать новые пути предоставления военной помощи Украине. Закупка оборудования у украинских компаний или у европейских и украинских совместных предприятий, созданных в Украине, является вариантом, который мы рассмотрим", - отметил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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Как указывается, Украина исторически имела большую ориентированную на экспорт оружейную промышленность, но это меняется под давлением войны против России. Изготовление оружия также освобождает Киев от политического давления и задержек, связанных с зависимостью от союзников во всем, от артиллерийских боеприпасов до передового оружия, такого как ракеты и беспилотники. Несмотря на это, правительство не имеет достаточно денег, чтобы подписать контракты на закупку с собственными оружейными компаниями.

Именно эта реальность породила идею, чтобы союзники Украины покупали оружие у украинских компаний, а затем передавали его Киеву. Это позволит и вооружать ВСУ и развивать независимый военно-промышленный комплекс Украины.

По словам Камышина, "разрыв между возможностями нашей оборонной промышленности и имеющимися средствами на закупку оружия составляет только в этом году 10 миллиардов долларов". В то же время он добавляет, что наша промышленность способна производить оружия на сумму около 20 миллиардов долларов. Союзники Украины могли бы предоставить недостающие 10 миллиардов долларов.

В прошлом месяце Дания объявила, что выделит 200 миллионов крон (27 миллионов евро) на закупку у украинских компаний. Канада также пообещала пожертвовать Украине 3 млн канадских долларов (1,1 млн евро) на производство беспилотников украинским ОПК. Чтобы расширить эти усилия нужно привлечь еще больше денег для подписания оборонных контрактов.

"Наша главная задача - найти дополнительное финансирование для сил обороны в Украине. Моя задача - получить это финансирование для производства в Украине, поскольку мы уже способны. У нас есть дополнительные не законтрактованные мощности, и мы хотим, чтобы они финансировались за счет европейских средств", - сказал Камышин.

Он обсуждал с Боррелем идею использования Европейского фонда мира ЕС для этих целей. Недавно ЕС согласился предоставить Фонду помощи Украине Peace Facility 5 миллиардов евро на этот год с последующими ежегодными денежными вливаниями до 2027 года.

Вторым вариантом было бы использование сверхприбылей от миллиардов замороженных российских активов, которые хранятся в ЕС. По подсчетам Камышина, это может генерировать до 3 миллиардов евро в год.

Третьим, долгосрочным вариантом может быть использование Европейской оборонно-промышленной стратегии, которая предусматривает выделение 1,5 миллиарда евро из бюджета ЕС на период 2025-2027 годов, для увеличения доступности и поставки оборонной продукции и расширения сотрудничества с Украиной.

Тогда европейские компании будут иметь стимул объединиться с украинскими партнерами и провести испытания своего оружия на "лучшем в своем классе поле боя".

Оружие для Украины

The Washington Post писал, что Украина наращивает производство оружия. Производство утроилось в 2023 году и, как ожидается, увеличится в шесть раз в этом году.

NYT отмечал, что Украина стремится обеспечить себя собственным оружием для войны с Россией, но на это нужно время, которого может не быть. Украинские военные инженеры уже продемонстрировали удивительное мастерство в оснащении старых систем вооружения более современной огневой мощью; только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем до войны, и вчетверо увеличили производство противотанковых ракет

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