Общие потери РФ в Украине за минувшие сутки серьезно выросли и "перескочили" новую психологическую отметку - теперь они составляют более 476 тысяч захватчиков.
За сутки ВСУ уничтожили 1160 оккупантов, и общие потери врага на 7 мая 2024 года составляют около 476 460 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Россия также потеряла немало техники, в частности, 25 танков, 14 боевых бронированных машин и 37 артсистем.
Кроме того, уничтожено:
- 1 средство ПВО,
- 1 крылатая ракета,
- 34 БПЛА оперативно-тактического уровня
- 32 единицы автомобильной техники и автоцистерн
- 9 единиц специальной техники
Потери россиян в Украине - новости
Ранее в британской разведке сообщали, что потери России в Украине в ближайшие два месяца возрастут в связи с активизацией наступления на востоке Украины. При этом, как отмечается в сообщении, несмотря на огромные потери в живой силе, Россия полностью адаптировала свои вооруженные силы к ведению войны на истощение, в которой количество преобладает над качеством.
4 мая украинские военнослужащие уничтожили еще один самолет российских оккупационных войск. Речь идет о Су-25.