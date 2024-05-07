Общее количество уничтоженных оккупантов составляет уже 475,5 тысяч.

Общие потери РФ в Украине за минувшие сутки серьезно выросли и "перескочили" новую психологическую отметку - теперь они составляют более 476 тысяч захватчиков.

За сутки ВСУ уничтожили 1160 оккупантов, и общие потери врага на 7 мая 2024 года составляют около 476 460 противников, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Россия также потеряла немало техники, в частности, 25 танков, 14 боевых бронированных машин и 37 артсистем.

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Кроме того, уничтожено:

1 средство ПВО,

1 крылатая ракета,

34 БПЛА оперативно-тактического уровня

32 единицы автомобильной техники и автоцистерн

9 единиц специальной техники

Потери россиян в Украине - новости

Ранее в британской разведке сообщали, что потери России в Украине в ближайшие два месяца возрастут в связи с активизацией наступления на востоке Украины. При этом, как отмечается в сообщении, несмотря на огромные потери в живой силе, Россия полностью адаптировала свои вооруженные силы к ведению войны на истощение, в которой количество преобладает над качеством.

4 мая украинские военнослужащие уничтожили еще один самолет российских оккупационных войск. Речь идет о Су-25.

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