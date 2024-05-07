Среди подтвержденных потерь появились имена двух высокопоставленных командиров костромского полка.

В России продолжают "всплывать" некрологи о топ-оккупантах, который "задвухсотили" в результате успешного удара по командному пункту РФ во временно оккупированном Бахмуте Донецкой области.

Как сообщает офицер ВСУ, военный блогер, который отслеживает российские потери, Анатолий Штефан "Штирлиц", подтверждена ликвидация еще двух топ-захватчиков 331 парашютно-десантного полка города Кострома.

Среди подтвержденных потерь:

Видео дня

начальник артиллерии 331 пдп подполковник Прокопьев Дмитрий;

начальник связи 331 пдп капитан Котов Ираклий.

Разгром командного пункта оккупантов в Бахмуте

Как сообщал УНИАН, в России начали признавать потери офицерского состава в результате разрушительного удара ВСУ по командному пункту оккупантов в захваченном Бахмуте. Накануне в российских пабликах появились первые некрологи.

Подтверждена "успешная демобилизация" оккупантов из 331 парашютно-десантного полка города Кострома. Среди ликвидированных начальник разведки полка старший лейтенант Сатарин Илья "Барс".

Вас также могут заинтересовать новости: