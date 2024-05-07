Синоптики предупреждают о заморозках самой большой ночью.

В ряде областей Украины объявили повышенный уровень опасности. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, ближайшей ночью ожидаются заморозки.

"Ночью 8 мая в северных, большинстве западных и Винницкой областях на поверхности почвы заморозки 0...-5°", - говорится в предупреждении.

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Поэтому в указанных областях объявили І уровень опасности, желтый.

Заморозки в Украине - что известно

С 8 мая в Украину придет очередной антициклон с севера. Он обусловит прояснения, солнечную и сухую погоду и похолодание, местами - до заморозков.

Заморозки в Украине ожидаются три ночи подряд с 8 по 10 мая. По данным Укргидрометцентра, ночи на 9 и 10 мая будут самыми холодными на Черниговщине, Сумщине и Харьковщине. Именно эти ночи могут быть наиболее губительными для местных культур, поскольку заморозки прогнозируются не только на поверхности почвы, но и в воздухе.

После 10 мая заморозков уже не ожидается, зато придет очередной атмосферный фронт, который может вызвать небольшие кратковременные дожди и грозы на западе Украины.

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