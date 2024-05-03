По своим масштабам она уступит премьере линеек новых iPhone, но анонс новых планшетов тоже довольно большое событие.

Во вторник, 7 мая, Apple проведет презентацию новых продуктов. Мероприятие получило слоган Let Loose ("Освободись, дай волю") и судя по тизеру и слухам, будет посвящено линейке планшетов iPad.

Предыдущая презентация новых планшетов Apple состоялись в октябре 2022 года – и это самый длительный в истории период без новых моделей. Поэтому майский релиз, как ожидается, будет довольно существенным.

Какие анонсы ждать на майской презентации Apple

Главной премьерой Apple 7 мая станет серия флагманских iPad Pro. Начиная с 2018 году купертиновцы вносили множество мелких апгрейдов, но сейчас они готовят абсолютно новый продукт.

Ожидается, что модель получит OLED-экран вместо ранее применявшихся LCD, слегка вырастет в размерах, но обзаведется более тонким корпусом. Главным изменением в технической части станет переход с чипа M2 на M3 – возможно, даже M4, если Apple настроена амбициозно.

Стоимость iPad Pro OLED сможет напугать практически любого неподготовленного покупателя. Если слухи верны, следующее поколение планшетов будет стоить почти в два раза дороже нынешних моделей. То есть, $1500 за 11 дюймов и $1800 за 13 дюймов. Все из-за перехода на новые экраны.

Также зрителей ждут новые модели iPad Air, в последний раз обновлявшейся больше двух лет назад. По предварительным данным, семейство Air впервые в истории выйдет в двух размерах и получит диагональ 12,9 дюйма. Конечно, обновят и железо (M1 ➝‬ M2), а задняя камера получит овальный блок в стиле смартфона iPhone XS.

Еще одной важной премьерой станет показ обновленной клавиатуры Magic Keyboard для iPad Pro с увеличенным трекпадом и алюминиевым верхним корпусом. Что касается фирменного стилуса Apple Pencil, то он впервые получит тактильную обратную связь.

Как смотреть майскую презентацию Apple

Презентация Let Loose состоится уже 7 мая, в 17:00 по Киеву. Мероприятие пройдет в кампусе Apple Park в Купертино. Но будет и трансляция, к которой можно подключиться через веб-сайт или YouTube.

Посмотреть трансляцию можно будет и после ее завершения в записи.

Последняя презентация Apple прошла в октябре 2023 года. На ней показали сразу три новых чипа M3, M3 Pro и M3 Max на базе 3-нм техпроцесса, а также обновленные ноутбуки MacBook Pro 14/16 и iMac 24 (2023).

До конца 2024 года у Apple еще выйдут смартфоны iPhone 16, о которых уже практически все известно, "революционные" Apple Watch X и бюджетные наушники AirPods "для всех".

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