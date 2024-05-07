Для российских оккупантов этот лес является препятствием для похода на Славянск и Краматорск.

На направлении Серебрянского лесничества (Луганская область) есть довольно неплохие новости, там враг понес "некоторые потери".

Об этом сказал военнослужащий, "Гвардии наступления" Александр Мамай в эфире телемарафона. Он отметил, что сейчас не может раскрывать детали, а через некоторое время официальные представители расскажут, что произошло.

"Пока стоит Серебрянский лес, пока стоит также и Северск, то россияне не могут реализовать свой стратегически важный план похода на Славянск и Краматорск", - подчеркнул Мамай.

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При этом подчеркнул, что для россиян Славянск это идеологически очень важный город, потому что именно с этого города все начиналось в 2014 году, когда Россия начала войну с Украиной.

"Но пока держится Белогоровка, соответственно держится Северск, пока держится Серебрянский лес, то враг не может взять центральную ось и соответственно они давят севернее, на Купянск, Терны. Очень большая была активность в районе Тернов и россияне пытались обойти Серебрянский лес непосредственно малым кольцом - в районе Тернов. Россияне традиционно действуют двумя кольцами, пытаются охватить меньшим кольцом по флангам северному и южному и высшим кольцом", - рассказал он.

По его словам, враг понес огромные потери в живой силе и бронетехнике под Тернами. При этом добавил, что там ситуация тяжелая и для нас, но россиянам не удалось закрепиться и подойти к Тернам вплотную.

"Поэтому они пытаются давить еще севернее на этом внешнем кольце в районе Купянска. И южный фланг для россиян важен, поэтому так активно действуют в районе к западу от Бахмута и от Авдеевки, где враг пытается перерезать трассу Константиновка-Покровск", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, на Лиманском направлении Силами обороны отражено 7 атак в районах Невского, Серебрянского лесничества на Луганщине и Тернов и Ямполовки Донецкой области.

Офицер ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого Николай Мельник отмечал, что россияне пытаются атаковать то Михайловку, то Часов Яр, то Серебрянское лесничество. Они понемногу перебрасывают свои силы и пытаются улучшать свое тактическое положение. Он отметил, что нельзя говорить, что наша система обороны тотальная и несокрушимая, потому что если говорить о Роботино, то россияне туда спокойно заходят, но у них нет сил для закрепления.

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