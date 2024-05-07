Кинг верит, что в рукопашной драке победил бы президент Украины.

Известный писатель Стивен Кинг заявил, что правитель РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны "уладить свои разногласия".

Как написал король хорроров в соцсети Х, лидерам стран надо "прекратить убивать людей". Вместо этого он предлагает, чтобы Путин и Зеленский устроили бой между собой. При этом Кинг верит, что в рукопашной драке победил бы президент Украины, на что он хотел бы посмотреть. Более того, писатель говорит, что за просмотр этой драки стоит брать оплату.

"Я думаю, что Путин и Зеленский должны прекратить убивать людей и уладить свои разногласия mano a mano с оплатой за просмотр. Я хотел бы увидеть, как мистер З надерет задницу Путину", - написал он.

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Отметим, что выражение mano a mano описывает конфликт между двумя людьми. С испанского оно переводится как "рука об руку".

Заявления Кинга о войне

Стивен Кинг активно поддерживает Украину еще с начала полномасштабного российского вторжения. Он неоднократно призывал руководство США более активно помогать Киеву и делать все возможное для прекращения кровопролития

Ранее Стивен Кинг раскритиковал республиканцев за блокирование помощи Украине.

Кроме того, он призвал мир не слушать тех, кто пытается оставить позади мысли об Украине. Писатель просит людей помнить о нашей стране.

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