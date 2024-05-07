Сейчас в США не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.

В США в ответ на ядерные угрозы со стороны России посоветовали Владимиру Путину значительно более легкий способ уберечь свои войска от западного оружия. Такое заявление сделал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

"Если Путин и российские официальные лица обеспокоены тем, что их войска в Украине могут быть поражены оружием, которое изготовили в других государствах, - то самый легкий способ избежать этого, - это просто вывести свои войска", - сказал Кирби.

При этом он добавил, что пока в США не видят реальных шагов со стороны РФ относительно вероятного использования ядерного оружия, несмотря на агрессивную риторику.

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"Для лидера крупной ядерной державы это просто безрассудно и безответственно бряцать ядерным арсеналом и намекать на его потенциальное использование. Очевидно, что мы следим за этим сейчас и продолжали очень внимательно следить раньше. Могу вам сказать, что пока мы ничего не увидели, даже несмотря на безрассудную риторику, что заставило бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания", - подчеркнул он.

Ядерные угрозы РФ - что известно

Накануне Путин поручил армии провести учения с тактическим ядерным оружием. Дата начала учений не разглашается, известно лишь, что они пройдут "в ближайшее время".

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, учения будут проводиться в "ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц". В частности, речь идет о возможной отправке западных войск в Украину.

В то же время аналитики ISW отмечают, что Кремль использует ядерные угрозы и дипломатические манипуляции для проведения кампании рефлексивного контроля, которая направлена на принятие решений на Западе.

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