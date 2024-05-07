Итальянская столица поражает туристов вечерней подсветкой.

Рим – один из самых красивых городов мира, а потому совершенно неудивительно, что туда ежегодно стекаются миллионы туристов. Чтобы хоть как-то избежать толп, да еще и при этом сэкономить, экперты по путешествиям советуют посещать Италию в межсезонье.

УНИАН.Туризм, побывавший в итальянской столице в ноябре, согласен с этим утверждением, ведь страна пиццы и джелатто прекрасна в любое время года. Гулять по римским улочкам поздней осенью или ранеей весной – сплошное удовольствие, поскольку тогда там намного меньше пешеходов. Можно без проблем найти столик в кофейне или ресторанчике, и нигде не будет очередей. А еще можно наконец сделать побольше красивых фото без лишних людей в кадре. Погода также будет довольно комфортной.

Поскольку в межсезонье темнеет намного раньше, чем летом, туристы могут увидеть Рим несколько с другой стороны – там очень красивая и яркая подсветка, так что даже основные достопримечательности вроде знаменитого Колизея можно хорошо рассмотреть даже в вечернее время.

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Впрочем, по нашим наблюдениям, даже в межсезонье на самых топовых локациях города яблоку негде упасть. Например, возле одного из символов Рима – Фонтана Треви – кажется, никогда не бывает пусто. Даже в вечерние часы в сежсезонье все горизонтальные поверхности фонтана облеплены горожанами и туристами словно жердочки голубями.

Если же вы захотите посетить вечером государство-город Ватикан, расположенный в самом сердце Рима, то это вполне реально – заходить на Площадь Святого Петра можно свободно в любое время (за исключением особых случаев во время праздничных служб).

При этом с наступлением темноты, когда музеи и церкви Ватикана закрывают свои двери для туристов, на площади практически нет людей – им на смену слетаются крикливые чайки, попировать остатками еды, оставленными туристами в течение дня. Подробнее о посещении Ватикана читайте в нашем отдельном материале.

Как сообщал УНИАН, ранее Рим признали самым небезопасным городом Европы. Лишь 38% жителей итальянской столицы признали, что чувствуют себя в безопасности на улицах города в ночное время.

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