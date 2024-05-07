Большинство стран Европейского Союза не будут направлять на инаугурацию Владимира Путина своих представителей.

Большинство стран Европейского Союза не будут направлять на инаугурацию Владимира Путина своих представителей. Однако некоторые страны все же подтвердили свое участие.

Как сообщает Радио Свобода, в инаугурации Путина примут участие шесть стран - Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта, Кипр. По данным Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС, по состоянию на вечер, 6 мая, намеревалась отправить своего представителя на мероприятие также Бельгия. Впрочем, утром стало известно, что страна не будет участвовать в церемонии.

Как пишет DW со ссылкой на источники в немецких СМИ, в частности, Франция, Венгрия и Словакия намерены принять приглашение российской стороны, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".

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Между тем многие другие члены ЕС, в том числе Германия, решили отказаться от участия в инаугурации Путина.

"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", - заявила официальный представитель МИД ФРГ 6 мая.

Об отказе принять приглашение на инаугурацию Путина сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя Евросоюза в церемонии. С этим мнением, однако, не согласились некоторые дипломаты, отмечает dpa. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей степени пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.

Великобритания, которая не является членом Евросоюза, также сообщила, что 7 мая не собирается отправлять своего представителя в Кремль.

Инаугурация Путина - новости

МИД Украины официально не признает результаты выборов в РФ и призывает игнорировать инаугурацию Путина. Киев не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.

До этого Европарламент принял резолюцию, которой по сути назвал Путина нелегитимным президентом РФ.

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