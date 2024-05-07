Большинство стран Европейского Союза не будут направлять на инаугурацию Владимира Путина своих представителей. Однако некоторые страны все же подтвердили свое участие.
Как сообщает Радио Свобода, в инаугурации Путина примут участие шесть стран - Франция, Венгрия, Словакия, Греция, Мальта, Кипр. По данным Радио Свобода в дипломатических кругах ЕС, по состоянию на вечер, 6 мая, намеревалась отправить своего представителя на мероприятие также Бельгия. Впрочем, утром стало известно, что страна не будет участвовать в церемонии.
Как пишет DW со ссылкой на источники в немецких СМИ, в частности, Франция, Венгрия и Словакия намерены принять приглашение российской стороны, "чтобы держать открытыми каналы коммуникации".
Между тем многие другие члены ЕС, в том числе Германия, решили отказаться от участия в инаугурации Путина.
"Германия не будет участвовать в этом мероприятии", - заявила официальный представитель МИД ФРГ 6 мая.
Об отказе принять приглашение на инаугурацию Путина сообщили также во внешнеполитической службе ЕС в Брюсселе. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался против участия представителя Евросоюза в церемонии. С этим мнением, однако, не согласились некоторые дипломаты, отмечает dpa. Их аргументы сводились к тому, что подобный шаг даст России основания в будущем еще в большей степени пренебрегать дипломатическими правилами и нормами, следует из сообщения агентства.
Великобритания, которая не является членом Евросоюза, также сообщила, что 7 мая не собирается отправлять своего представителя в Кремль.
Инаугурация Путина - новости
МИД Украины официально не признает результаты выборов в РФ и призывает игнорировать инаугурацию Путина. Киев не видит правовых оснований для признания Путина демократически избранным и легитимным президентом Российской Федерации.
До этого Европарламент принял резолюцию, которой по сути назвал Путина нелегитимным президентом РФ.