Процесс обучения и подготовки украинских пилотов и инженеров не останавливается.

В Украине ожидают прибытия многоцелевых истребителей F-16 как можно быстрее.

Об этом представитель Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. В частности, у него спросили, когда уже будут подготовлены первые пилоты, учитывая то, что Дания планирует передать Украине первые истребители F-16 летом, а Нидерланды - осенью.

"Наши пилоты вместе с инженерами продолжают постоянную подготовку. Этот процесс непрерывный. Как только одна группа завершает обучение, сразу она переходит на следующий этап", - сказал Евлаш.

Видео дня

Спикер добавил, что существует три этапа в подготовке наших пилотов.

"Сначала они проходят изучение языка, наземную подготовку. Затем промежуточный этап. Это летная подготовка на легкомоторных самолетах. И третий этап - это уже непосредственное обучение на многоцелевых самолетах F-16. Поэтому, этот процесс не останавливается. Мы используем все слоты, которые нам предоставили страны-партнеры, участники воздушной коалиции. И мы ждем F-16 как можно быстрее, как и все украинцы", - отметил Евлаш.

Он выразил убеждение, что истребители F-16 помогут Украине защищать воздушное пространство и наносить мощные удары по противнику на временно оккупированных территориях.

Истребители F-16 для Украины

Как сообщал УНИАН, Нидерланды планируют передать Украине американские истребители F-16 этой осенью, их начнут перебрасывать партиями уже "после лета". Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что союзники придерживаются плана, в который входит обучение украинских пилотов, подготовка обслуживающего персонала и передача самих самолетов

Посол Дании в Украине Оле Эгберг Миккельсен сообщил, что Копенгаген отдает Украине все свои истребители F-16, они должны быть в Украине этим летом.

Вас также могут заинтересовать новости: