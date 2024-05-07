Водитель маршрутки и 6 пассажиров получили травмы.

Сегодня утром в Днепровском районе столицы произошло ДТП с участием маршрутного такси и грузовика, семь человек травмированы. Об этом сообщает полиция Киева в Тelegram.

"Автопроисшествие произошло сегодня около 8:00 в Днепровском районе столицы. По предварительной информации, водитель грузового транспортного средства, двигаясь по проспекту Георгия Нарбута, выполнял маневр поворота со второй полосы, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом", - сказано в сообщении.

Также в полиции сообщают, что травмы получили водитель маршрутного такси и 6 пассажиров.

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"Врачи госпитализировали их в медицинское учреждение, их состояние сейчас устанавливается", - сказано в сообщении

На месте работает следственно-оперативная группа столичного Главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

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Как сообщал УНИАН, в марте 2024 года в Днепропетровской области произошла жуткая смертельная авария с участием маршрутки - транспортное средство вылетело с дороги и перевернулось.

Это произошло на трассе Днепр - Павлоград. Погибли три человека. В результате аварии пострадали минимум 14 человек, и среди них есть несовершеннолетние.

Уже известна возможная предварительная причина аварии - водителю маршрутки не удалось справиться с управлением на большой скорости, поскольку перед ним начал разворачиваться грузовой автомобиль.

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