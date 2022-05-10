Гайдар погиб во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта, однако о ее смерти стало известно только сейчас.

Во время обстрела в Киевской области погибла украинская журналистка и блогерша Оксана Гайдар.

Как сообщил глава Нацсоюза журналистов Украины Сергей Томиленко, Гайдар погибла во время обстрела российской артиллерией села Шевченково Броварского района между 11 и 12 марта, однако о ее смерти стало известно только сейчас.

Отмечается, что журналистка погибла вместе со своей мамой Лидией.

Гайдар была известна своими публикациями на историческую тематику и сообщениями в соцсетях под псевдонимом Руда Пани, в которых она резко обличала имперские амбиции российской власти и ее стремление любой ценой установить контроль над Украиной.

Томиленко добавил, что Гайдар писала свои эссе и комментарии из Москвы, где жила вместе с мужем и сыном, однако с началом широкомасштабного российского вторжения вернулась в Украину, чтобы быть рядом с мамой.

"Она оставалась сознательной и смелой украинкой в логове агрессора. На нее давили, ее и мужа в свое время запугивали, как Оксана мне рассказывала... Я ей в последний раз написала 7 марта – сообщение не прочитано, теперь я знаю, почему. Село было под оккупантами", - рассказала в комментарии НСЖУ украинская журналистка Алла Лазарева, которая была знакома с погибшей почти 40 лет и поддерживала с ней связь.

Последний твит Гайдар датирован 11 марта, в нем она сообщила, что в селе нет света и почти нет интернета.

"Русня никому не дает выехать – стреляет по автомобилям и даже по велосипедам насмерть. Можно лишь тихо сидеть по домам. Гуманитарная катастрофа – вопрос максимально месяца. Твиттер я удаляю, надеюсь, что еще увидимся. Все будет Украина", - написала она.

По данным НСЖУ, Гайдар родилась и выросла в Киеве, в семье журналиста: ее отец Юрий Гайдар работал заместителем редактора "Спортивной газеты". Окончила факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Напомним, 29 апреля в бою с оккупантами на Харьковщине погиб 33-летний журналист и военный Максим Мединский.

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